Ajax-aanvaller ‘werkt hard’ aan fitheid maar traint nog niet mee met selectie

traint nog altijd niet mee met de groep bij Ajax. De aanvaller sloot later aan bij de selectie van Francesco Farioli vanwege deelname aan het Europees kampioenschap, maar werkt momenteel nog via een individueel programma aan zijn fitheid.

“Ik ben nog op de weg terug”, geeft Bergwijn toe wanneer hem op de Open Dag van Ajax wordt gevraagd hoe het met zijn fitheid staat. “Daar wordt hard aan gewerkt. Ik train nu nog apart, maar ik zal snel weer met de groep meetrainen.”

Vervolgens krijgt Bergwijn de vraag wanneer hij verwacht weer aan te sluiten. “Ik denk dat de trainer dat bepaalt. Ik hoop deze week”, is de aanvaller hoopvol. De buitenspeler meldde zich pas vorige week maandag bij Ajax na zijn deelname aan het EK met Oranje. Het uitduel met FK Vojvodina (1-3) kwam te vroeg voor hem.

Vojvodina vanuit huis

Bergwijn reisde niet met de selectie van Ajax mee naar Servië voor de return in de tweede voorrondes van de Europa League. De wedstrijd vanuit huis kijken was voor de aanvaller een vreemde ervaring. “Je wil er natuurlijk altijd bij zijn. Het mocht nog niet baten helaas, maar ik ben blij dat we hebben gewonnen, dat is het belangrijkste.” Ajax neemt het donderdagavond in Griekenland op tegen Panathinaikos in de derde voorrondes van het tweede Europese toernooi.

