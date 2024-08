Ajax breidt internationaal voetbalnetwerk uit en gaat samenwerken met Qatarese club

Ajax heeft in het Qatarese Al Bidda SC een nieuwe samenwerkingspartner gevonden, meldt de Amsterdamse club via de officiële kanalen. De Qatarese club is na CF Pachuca (Mexico), Gamba Osaka (Japan), Athlético Paranaense (Brazilië) en Sharjah FC (UAE) de vijfde buitenlandse partnerclub van de Amsterdammers.

Ajax gaat Al Bidda SC helpen met de inrichting en de coördinatie van de jeugdopleiding op basis van de filosofie en methodologie van Ajax. Daarnaast willen de Amsterdammers hun kennis en trainers van de Ajax Coaching Acadamy inzetten om bij te dragen aan de ontwikkeling van jeugdspelers door andere activiteiten.

Ook is Ajax voornemens om een rol te spelen in ‘de bredere voetbalontwikkeling in Qatar. Dit wil de recordkampioen doen door op korte termijn onder meer voetbalactiviteiten te lanceren. Sheikh Hamad Bin Mohamad Bin Fahad Al Thani, de vice-voorzitter van Al Bidda SC is blij met de samenwerking met Ajax. “Met dit partnership leggen we een sterke en solide basis voor het creëren van de beste jeugdopleiding in Qatar.”

Ook technisch directeur Alex Kroes reageert verheugd in de verklaring. “De wereldwijde interesse in de voetbalkennis van Ajax is enorm en we zijn ervan overtuigd dat we in Al Bidda SC een partner hebben gevonden met dezelfde visie als Ajax”, aldus de technische man van de Amsterdammers. “We gaan de komende jaren alles in het werk stellen om een sterke jeugdopleiding neer te zetten, wat uiteindelijk voor doorstroming naar het eerste elftal moet zorgen.”

