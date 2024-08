Brian Brobbey vertelt welke Feyenoorder hij naar Ajax zou willen halen

is onlangs te gast geweest bij SignedKits, waar hij acht vragen moest beantwoorden voor een video-item. Tijdens deze video kwam ook aan bod welke Feyenoorder de spits bij Ajax zou willen zien. Ook vertelt de international wie de beste speler is waar hij ooit mee heeft samengespeeld.

Brobbey kan niet kiezen wie de beste speler is waarmee hij heeft gevoetbald, dus noemt hij twee namen. "Dušan Tadić en Christopher Nkunku". Met de eerste speelde hij samen bij Ajax, met de tweede tijdens zijn periode bij RB Leipzig. Tadić speelt momenteel bij Bačka Topola in Servië, terwijl Nkunku bij de selectie van Chelsea zit. De interviewer is vervolgens verbaasd dat de naam van Frenkie de Jong niet is genoemd. "Ik heb nog nooit met hem gespeeld", countert Brobbey.

Op de vraag wie vroeger de idool was van Brobbey, reageert de spits met een naam van een speler met een vergelijkbare speelwijze en fysiek. "Didier Drogba", luidt het antwoord. En Brobbey hoeft niet lang na te denken over welke speler van Feyenoord hij graag in de huidige Ajax-selectie zou willen zien. "Timber", lacht hij. Het tweetal speelde eerder samen in de jeugdopleiding van Ajax en in de jeugdelftallen van het Nederlands elftal. Ook met het broertje van Feyenoorder Quinten, Jurriën, die nu bij Arsenal zit, heeft Brobbey al samengespeeld.

Verder laat Brobbey weten liever all-time Ajax-topscorer te worden dan Oranje-topscorer. Ook kiest de spits ervoor om zijn snelheid te behouden, als hij in een denkbeeldige situatie zou moeten kiezen tussen zijn snelheid en zijn kracht. De speler die de beste passes en assist geeft? "Kenneth Taylor". En als antwoord op de vraag waar Brobbey zich nog in zou willen verbeteren als spits: "Meer goals maken".

