‘Fred Grim keert terug bij Ajax na afzegging van Frank Rijkaard’

Fred Grim wordt bij Ajax de nieuwe head of coaching, meldt De Telegraaf. Daarmee keert de voormalig doelman terug bij de club waar hij jarenlang werkzaam was. Ook Frank Rijkaard was in beeld voor de functie, maar hij heeft bedankt voor de eer.

Volgens De Telegraaf wordt de functie ‘hoofd opleidingen’ in drieën geknipt. Grim gaat nauw samenwerken met directeur voetbal Marijn Beuker, die verantwoordelijk is voor de manier van trainen en opleiden, en een hoofd Onderbouw en hoofd Middenbouw/Bovenbouw.

Eerder bedankte John van ’t Schip voor de rol van head of coaching, waarna Beuker Frank Rijkaard benaderde voor de functie. De voormalig bondscoach en trainer van FC Barcelona had enkele goede gesprekken, maar gaf aan geen officiële functie meer te ambiëren.

Wooter wordt specialistentrainer

Naast de komst van Grim presenteert Ajax ook Nordin Wooter. De voormalig Ajax-speler en jeugdtrainer van de Amsterdammers wordt specialistentrainer bij de elftallen van Onder 15 tot en met Ajax 1. Hierbij vormt hij een team met Jan Wouters, John Bosman en Ronald de Boer, die ook verantwoordelijk zijn voor de individuele trainingen van de grootste talenten uit de Ajax-opleiding.

