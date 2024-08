Bergwijn getipt voor nieuwe positie bij Ajax: 'Hij kan daar echt spelen'

acht geschikt om in de spitspositie te spelen. Bij Ajax wordt Bergwijn vooral als linksbuiten gebruikt, al speelde hij vorig seizoen ook tweemaal als spits.

Bergwijn stond in april als spits opgesteld tegen Go Ahead Eagles (1-1) en Feyenoord (6-0 nederlaag). Een groot succes was die positiewisseling niet, maar Clement vindt dat Bergwijn zeker in de spitspositie kan renderen. Voor Voetbal International stelt de middenvelder van Sparta Rotterdam het beste elftal samen waarmee hij heeft gespeeld en in Jong Oranje zag hij Bergwijn centraal voorin schitteren.

Artikel gaat verder onder video

“Ik vind dat echt een positie waar hij kan spelen. Of hij daar bij Ajax kan spelen, is aan de trainer. Maar hij is ontzettend behendig en hij is creatief. Het is in dat opzicht een vrij complete spits”, zegt Clement. “Hij heeft ook zo'n sterk lichaam voor zijn lengte. Hij is voor verdedigers, die vaak wat groter en robuuster zijn, niet van de bal te krijgen en daarnaast is hij nog super wendbaar, snel en doelgericht", somt de Spartaan op.

LEES OOK: Clement is Nouri nog altijd enorm dankbaar: 'Dat zal ik nooit vergeten'

“Toen ik hem bij Jong Oranje zag, was hij voor zijn leeftijd al zo ver. Dat heeft hij ook laten zien in de stappen die hij vervolgens heeft gemaakt”, aldus Clement, die ook een verleden heeft bij Ajax. Destijds speelde Bergwijn daar echter nog niet.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jordan Henderson woest op ploeggenoot: 'Hij ging echt tekeer'

Jordan Henderson uitte in de slotfase van de wedstrijd tussen FK Vojvodina en Ajax (1-3) zijn onvrede richting een ploeggenoot.