Nouri zorgde voor droomdebuut van Ajacied: 'Dat zal ik nooit vergeten'

is eeuwig dankbaar voor het aandeel dat Abdelhak Nouri heeft gehad in zijn ontwikkeling. In oktober 2016 debuteerde Clement voor Ajax 1 in een bekerwedstrijd tegen Kozakken Boys (1-6 zege) en dankzij twee fraaie assists van Nouri wist Clement twee keer te scoren. Ook los van de gebeurtenissen in die wedstrijd heeft Clement een goede band met de voormalig aanvallende middenvelder.

“Ik heb met Nouri wel een speciale connectie. De goals die ik maakte voor Ajax had ik voor negentig procent aan hem te danken”, vertelt Clement in een interview met Voetbal International. “Hij was in de jeugd van Ajax een ongelofelijke voetballer. Hij heeft een heel groot aandeel gehad in het feit dat De Toekomst ieder weekend vol stond. Men kwam voor hem kijken. Dat dwong hij af met zijn manier van spelen, gekoppeld aan rendement. Het is ongelooflijk sneu wat er met hem is gebeurd.”

Nouri werd getroffen door een hartstilstand, die blijvende hersenschade opleverde. Clement had en heeft het ‘heel moeilijk’ met die gebeurtenis. “In de beginfase had ik nog contact met zijn broer en ik ben een keer bij Nouri thuis geweest. Dat was heel fijn. Ik kon een blijk van waardering geven voor wat hij voor mij heeft betekend. Ik denk dat ik mijn debuut bij Ajax voor een groot deel aan hem te danken heb. Dat debuut gaf natuurlijk weer een boost aan mijn carrière. Dat zal ik nooit vergeten. Het blijft tot op de dag van vandaag erg lastig.”

Clement speelt inmiddels zelf voor Sparta Rotterdam. De 28-jarige middenvelder verliet Ajax in 2017. “Toen ik vertrok bij Ajax deed ik een rondje langs De Toekomst om iedereen te bedanken. Ik had er toch elf jaar rondgelopen. Dat hele halfuurtje zat Nouri achter mij aan. ‘Weet je het nou wel zeker?’, vroeg hij. ‘Zou je dat nou wel doen?’. Het was een ontzettend lieve jongen en buiten dat een waanzinnig goede voetballer.”

