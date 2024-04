Broer jarige Abdelhak Nouri (27) komt met update: 'Veel mensen denken dat, maar dat is niet het geval'

Abderrahim Nouri komt met een kleine gezondheidsupdate over zijn jongere broertje Abdelhak Nouri, die deze dinsdag 27 jaar oud wordt. De voormalig middenvelder van Ajax is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, momenteel bij bewustzijn maar 'niet de oude', zegt Abdeharrim tegenover de NOS.

De omroep sprak de oudere broer van de onfortuinlijke Ajacied maandagavond tijdens de Futsal Cup en citeert: "Veel mensen denken nog steeds dat hij in coma ligt, maar dat is niet het geval: hij is bij bewustzijn. Hij is niet de oude, maar we zijn erg blij dat hij onder ons is."

Artikel gaat verder onder video

In de zomer van 2017 ging een schokgolf door de voetbalwereld heen toen Abdelhak "Appie" Nouri op twintigjarige leeftijd in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen. De middenvelder werd op het veld langdurig gereanimeerd. Enkele dagen later werd duidelijk dat hij ernstig en blijvend hersenletsel heeft overgehouden, waardoor voetballen er niet meer in zit.

Ajax plaatste dinsdagochtend, nog voordat de situatie rond Alex Kroes aan het rollen kwam, een bericht ter ere van de verjaardag van Nouri op social media. Veel supporters en andere personen uit de voetbalwereld staan daar eveneens bij stil; zo deelt PSV'er Noa Lang de post van de Amsterdammers via zijn Instagram Stories.

Lieve Abdelhak,



27 jaar. Vandaag maken we een hartje voor jou ♥️ pic.twitter.com/IOqjDnPSIk — AFC Ajax (@AFCAjax) April 2, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Studio Voetbal valt stil na dramatisch nieuws in de uitzending

Je kon een speld horen vallen in de uitzending van Studio Voetbal. "Echt triest, heftig", zei Ibrahim Afellay.