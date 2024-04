Studio Voetbal valt stil na dramatisch nieuws in de uitzending

Het nieuws over de blessure van Feyenoord-linksback is hard aangekomen bij Studio Voetbal. Toen presentator Sjoerd van Ramshorst de update van Feyenoord deelde, viel een stilte aan tafel. “Shit”, was het enige wat commentator Arno Vermeulen kon uitbrengen.

Ibrahim Afellay sprak van een ‘heel erg trieste’ situatie. “Er zijn soms dingen die gebeuren die je niet in de hand hebt, maar wel bepalen hoe je carrière loopt. Die jongen zou basisspeler zijn op het EK en dan zou je zomaar een mooie transfer kunnen maken. Moet je kijken wat voor contrast.”

In zijn actieve carrière werd Afellay ook geveld door blessureleed. Mede daardoor kwam hij nooit volledig uit de verf bij FC Barcelona, nadat hij in 2010 overkwam van PSV. Afellay krijgt in het praatprogramma de vraag hoe hij destijds zijn blessureleed ervoer.

“Je leeft op een roze wolk, alles gaat je voor de wind. Aan de top komen is moeilijk, aan de top blijven is nog moeilijker, helemaal als je bij een grote club speelt met grote concurrentie. Als je dan jouw kruisband afscheurt terwijl je bezig bent je plekje af te dwingen, dan wordt het een kansloos verhaal, zeker als er dan een trainerswissel plaatsvindt”, blikte hij terug.

Hartman heeft echter meer krediet bij Feyenoord dan Afellay destijds had bij Barcelona, weet hij. “Zijn voordeel is op dit moment wel dat hij een bepaalde status binnen Feyenoord heeft gecreëerd voor zichzelf en rustig aan zijn revalidatie kan werken. Maar dit is voor hem een verschrikkelijke situatie en een enorme teleurstelling. Zijn reactie op het veld ging door merg en been. Echt triest, heftig.”