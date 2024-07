‘Feyenoord ziet overbodige middenvelder voor 'lichte transfervergoeding' naar stadgenoot Excelsior vertrekken’

verruilt Feyenoord voor Excelsior, zo weet 1908.nl. De middenvelder speelde afgelopen seizoen al op huurbasis bij de Kralingers, maar kwam door een zware knieblessure slechts één duel in actie.

Na verhuurbeurten aan Roda JC en Excelsior kreeg Hartjes eerder deze zomer te horen van Feyenoord dat hij definitief mocht vertrekken uit Rotterdam-Zuid. Clubs uit onder meer België, Zweden en Duitsland hebben zich voor hem gemeld, maar uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen in Nederland te blijven. Daar deed Excelsior hem het beste voorstel.

Bij Feyenoord lag Hartjes nog vast tot medio 2025. De nummer twee van het afgelopen seizoen ontvangen een lichte transfervergoeding voor de 21-jarige middenvelder en hebben daarnaast een hoog doorverkooppercentage weten te bedwingen.

Hartjes voegde zich in de zomer van 2015 bij de jeugdopleiding van Feyenoord, toen hij overkwam van stadgenoot Sparta. Daar doorliep hij verschillende jeugdelftallen, alvorens in augustus 2021 zijn debuut te maken in de hoofdmacht in de derde voorronde van de Conference League tegen FC Luzern. Zijn enige andere optreden voor de Rotterdammers volgde in december van datzelfde jaar in de groepsfase van de Conference League tegen Maccabi Haifa.

