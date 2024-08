Pijnlijk moment tussen Frank van der Lende en Bertrand Traoré op open dag Ajax

Een pijnlijk moment tijdens de Open Dag van Ajax. Aanvaller zag zich genoodzaakt om presentator Frank van der Lende te corrigeren, toen Van der Lende beweerde dat Ajax in 2017 landskampioen werd.

Traoré keerde dit seizoen terug bij Ajax, nadat hij in het seizoen 2016/17 al uitkwam voor de Amsterdammers. Dat jaar won Ajax geen prijzen, maar het was wel dichtbij. De finale van de Europa League werd bereikt en tot de laatste dag van het seizoen kon Ajax kampioen worden. Feyenoord pakte echter één punt meer.

Door Van der Lende werd Traoré op het podium geroepen tijdens de presentatie van Ajax 1. Hij kreeg de vraag wat er is veranderd sinds zijn vorige periode bij Ajax. “De club is nog hetzelfde, de gezichten niet meer. Er zijn nieuwe gezichten, maar het blijft dezelfde club. De motivatie is nog steeds hetzelfde. Dit is een nieuwe seizoen en een nieuw begin. We moeten vergeten wat er in het verleden is gebeurd en we moeten vooruitkijken.”

“Er zijn ook veel goede dingen gebeurd in het verleden. In 2017 werden we landskampioen en haalden we de finale van de Europa League. Is dat opnieuw mogelijk?”, vroeg Van der Lende vervolgens. Traoré antwoordde bedenkelijk: “Ehh…” Van der Lende reageerde grappend: “Zeg alsjeblieft ja.”

Maar daarna moest Traoré uitleggen dat de genoemde feiten niet kloppen. “We werden dat jaar geen kampioen. Op de laatste speeldag grepen we naast de titel. We verloren ook de Europa League-finale. Ik ga hier niet roepen dat we kampioen worden, maar ik kan wel beloven dat we gaan vechten vanaf dag één tot het eind van het seizoen.”

