Sutalo ‘staat niet te springen’ om stap naar Champions League-club

Hoewel het verkopen bij Ajax nog niet echt wil vlotten, is er inmiddels wel interesse in verschillende spelers, zo weet het Algemeen Dagblad. zou in de belangstelling staan van Bologna, maar hij ziet deze stap niet zitten. Ook landgenoot kan op interesse rekenen.

Doordat het transfergeweld in het algemeen nog niet echt is losgebarsten, is het geld nog vooral in handen van de rijkste clubs. Eén van de clubs die wel al een flinke som geld ontving, is Bologna, dat Joshua Zirkzee verkocht aan Manchester United. Met dat geld zou de Champions League-deelnemer graag een nieuwe centrale verdediger halen, waarvoor Sutalo als optie geldt. Toch staat de Ajacied ‘niet te springen’ om een stap naar het noorden van Italië, maar zet hij liever met de Amsterdammers de weg terug naar boven in.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax gaat vanwege megasalaris Rulli akkoord met 50% van gewenste transfersom

Dit is volgens de krant een probleem dat technisch directeur Alex Kroes bij meerdere spelers ervaart. Vorige zomer werden er liefst twaalf spelers gehaald, waarvan een groot deel de belofte nog niet waar wist te maken. Hoewel de Amsterdammers open staan voor een vertrek van een aantal van die spelers, lijken zij er niet in geïnteresseerd om het avontuur bij Ajax na een jaar voor de eerste club die langskomt te staken. Voor de jongens die zijn teruggezet naar Jong Ajax, zoals Benjamin Tahirovic, Silvano Vos, Owen Wijndal en Sosa zal een vertrek makkelijker te accepteren zijn.

LEES OOK: Kenneth Perez verwacht hele lage eindklassering Ajax: ‘Daar moet echt héél veel gebeuren’

Van dat viertal bestaat met name voor laatstgenoemde flinke interesse, ook uit topcompetities. Het probleem voor Ajax is dat er vorig jaar acht miljoen euro voor de Kroaat werd neergelegd en dat ze het verlies op de linksback zo veel mogelijk willen beperken. Momenteel is alleen geen van de geïnteresseerde clubs bereid om zo’n bedrag voor hem neer te leggen. Waar een huurdeal met koopoptie nog wel wordt voorgesteld, is dit voor een Ajax dat snel geld nodig heeft eigenlijk geen optie. Daarom lijken de Amsterdammers alleen genoegen te nemen met verkoop.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Berghuis verklapt wat Henderson na Ajax – Vojvodina appte naar hem

Steven Berghuis doet een boekje open over zijn verstandhouding met Jordan Henderson bij Ajax.