Kenneth Perez verwacht hele lage eindklassering Ajax: ‘Daar moet echt héél veel gebeuren’

Kenneth Perez denkt dat Ajax dit seizoen wederom geen hoge ogen gaat gooien in de Eredivisie, zo vertelt hij bij Voorspellen met Vedetten van ESPN. De analist ziet dat er nog veel moet gebeuren in de Johan Cruijff ArenA en plaatst Ajax op plek vijf.

De Amsterdammers, die onder leiding van Francesco Farioli voor een derde plek gaan, eindigden in het afgelopen rampjaar eveneens op de vijfde plek. Na het gewonnen tweeluik tegen Vojvodina is Perez nog niet onder de indruk. “Nee, nee, nee… Het is nog vroeg, maar ik zag ze spelen… Het tempo hoe daar gevoetbald wordt is echt slaapverwekkend”, begint de Deen.

“Daar moet echt nog héél veel gebeuren, maar dat gaan ze niet 1, 2, 3 redden. Ik moet keuzes maken en het wordt Arnold (Bruggink, red)”, zegt Perez, die FC Twente wederom op een derde plek in de competitie ziet eindigen. AZ moet genoegen nemen met de vierde plek, aldus Perez. De oud-voetballer denkt dat PSV de titel prolongeert en dat Feyenoord tweede wordt.

Kees Kwakman, Hans Kraay junior en Karim el Ahmadi denken, in tegenstelling tot Perez, dat Ajax derde gaat eindigen. Kraay junior heeft zelfs hoge verwachtingen van de Amsterdammers. “Ajax wordt met twee vingers in de neus derde en komt dicht bij PSV en Feyenoord”, zegt de voormalig voetbaltrainer.

