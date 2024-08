Transfers vallen af voor Ajax-banneling: ‘Zijn salaris is voor Nederlandse clubs niet te betalen’

Ajax kan zich pas versterken zodra er verschillende spelers zijn vertrokken uit de hoofdstad. In dat kader werden , , , en teruggezet naar Jong Ajax. Laatstgenoemde lijkt te mikken op een buitenlands avontuur.

Voetbal International schrijft in een uitgebreid artikel over de transferperikelen in Amsterdam. Het medium weet dat Ajax akkoord is met Daniele Rugani. Een vertrek van Josip Sutalo of Jakov Medic is echter wel essentieel voor de komst van de ervaren Italiaan. Om nog meer budget vrij te maken heeft Ajax Sosa, Ünüvar, Vos, Tahirovic en Wijndal op de transferlijst gezet.

Voor een aantal spelers is al interesse. “Sosa ziet zijn vervolg idealiter in Spanje of Italië, maar heeft ook markt in Duitsland. Vos, sinds kort bijgestaan door Pini Zahavi, mikt op een buitenlands avontuur. Ünüvar staat op lijstjes van veel Eredivisie-clubs”, schrijft VI. De naam van Sosa viel maandagavond ook in de Turkse media.

“Het salaris van Wijndal is voor Nederlandse clubs niet te betalen, dus normaal gesproken ligt ook zijn toekomst in het buitenland”, sluiten Tim van Duijn en Lentin Goodijk het artikel af. De naam van oud-AZ-speler Wijndal werd dinsdag ook genoemd bij PSV, maar de transfer van Ajax naar Eindhoven wordt ‘als complex ingeschat’.

