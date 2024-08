Ajax doet opnieuw zaken en contracteert doelman: ‘Een moderne keeper'

Ajax heeft Paul Reverson gecontracteerd, zo meldt de Amsterdamse club middels een persbericht. De negentienjarige doelman tekende dinsdag een contract tot en met 30 juni 2027. In die overeenkomst is een optie tot verlenging met nog twee extra jaren opgenomen.

Reverson maakte in 2022 de overstap van de jeugdopleiding van AFC naar Ajax. De keeper was eerder actief in Amsterdam; hij speelde van zijn achtste tot en met zijn veertiende in de Ajax-school. Aankomend seizoen maakt de sluitpost deel uit van de selectie van Jong Ajax.

Voor Reverson is de contractverlenging een mooie beloning. De in Amsterdam geboren keeper was vorige maand met de hoofdmacht van Ajax mee op trainingskamp naar de Wageningse Berg. “Paul heeft zich de laatste jaren goed ontwikkeld. Hij is een moderne keeper, met een goede reflex en meevoetballende kwaliteiten”, reageert Marijn Beuker op de clubkanalen.

“De volgende stap is het maken van zijn profdebuut bij Jong Ajax”, sluit de Directeur Voetbal af. Eerder de dinsdag maakte Ajax het contractnieuws omtrent Luca Messori bekend. De zestienjarige middenvelder annex aanvaller is eveneens tot medio 2027 vastgelegd.

