Ajax contracteert multifunctionele en ‘intelligente’ middenvelder

Ajax heeft de zestienjarige Luca Messori gecontracteerd, meldt de Amsterdamse club via de officiële kanalen. De middenvelder, die ook als aanvaller uit de voeten kan, zette een handtekening onder zijn eerste profcontract. De geboren Italiaan ligt nu tot medio 2027 vast bij Ajax.

Messori is geboren in het Italiaanse Modena en kwam op zesjarige leeftijd terecht in de jeugdopleiding van Ajax. Op twaalfjarige leeftijd maakte hij de overstap naar partnerclub BFC Bussum, waarna hij drie jaar later terugkeerde in de hoofdstad.

Afgelopen seizoen won Messori met Ajax Onder 17 de Future Cup. Op 10 mei 2024 debuteerde de jonge Italiaan in het betaalde voetbal tijdens het duel tussen Jong Ajax en Jong AZ (1-4 nederlaag) in de Keuken Kampioen Divisie. Het waren zijn enige minuten in het betaalde voetbal. Komend seizoen maakt de jongeling deel uit van Ajax Onder 19.

Directeur Voetbal Marijn Beuker is blij dat Messori zijn eerste contract bij Ajax heeft getekend. “Hij is een intelligente speler, die op meerdere posities uit de voeten kan. Dat heeft hij afgelopen seizoen veelvuldig laten zien. We zien voor hem een mooie toekomst weggelegd bij ons”, laat hij weten in een verklaring.

