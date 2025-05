Vlap doet pijnlijke onthulling: 'Teksten als: klootzak, waarom wil je niet verlengen'

FC Twente-middenvelder heeft het nodige over zich heen gekregen nadat technisch directeur Arnold Bruggink bij ESPN zei dat hij zijn contract niet zou gaan verlengen. Zo werd de Fries via direct message uitgemaakt voor 'klootzak'.

Vlap heeft, nadat FC Twente een optie lichtte, nog een contract tot medio 2026 bij de Enschedese club. De 27-jarige rechtspoot heeft van de Tukkers een aanbod ontvangen om zijn verbintenis te verlengen, maar heeft nog niet bijgetekend. Bruggink liet bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN weten dat Vlap zijn contract niet ging verlengen, maar zelf heeft Vlap een hele andere kijk op de situatie.

"We hebben contact met de club gehad en gaan kijken waar onze ambities liggen", aldus Vlap in gesprek met Voetbal International. "We hebben afgesproken dat in de zomer te gaan doen. Ik focus me nu op de laatste wedstrijden, dat is voor mij het belangrijkste. Door die uitspraken van Arnold verschenen er koppen als: Vlap wil niet verlengen."

Dat is dus niet het geval volgens Vlap. "Ik speel vier jaar voor Twente, ben hier ontzettend gelukkig en baal van de heisa die dan ontstaat", vertelt de middenvelder, die veel over zich heen heeft gekregen. "DM’etjes met teksten als: 'Klootzak, waarom wil je niet verlengen.' 'Wat denk jij wel niet, voel jij je groter dan de club?' Zulke dingen."

Contractverlenging bij FC Twente nog open

Vlap beseft dat Bruggink zijn openhartige uitlatingen over de contractverlenging ook niet op die manier bedoeld had. "Het klopte ook niet, want alles is nu nog open. We gaan kijken of de ambitie van mij en de club nog matchen. Er gaan jongens weg, wat komt ervoor terug; dat zijn voor mij ook belangrijke dingen", besluit hij.

