Van Halst schrijft over ‘pijnlijkste’ moment: ‘Litteken echt opengepeuterd’

Jan van Halst heeft in zijn loopbaan de nodige hoogte- en dieptepunten meegemaakt. Zo werd hij als speler kampioen met Ajax en als bestuurder met FC Twente, maar was hij vorig seizoen ook de kop van Jut toen het in Amsterdam allemaal een stuk minder ging. Zijn laatste fase bij FC Twente, toen de Tukkers op degraderen stonden, was voor Van Halst echter het lastigst om over te schrijven.

Deze week verscheen het boek Kopzorgen van Van Halst, waarin hij terugblikt op zijn loopbaan als speler én als bestuurder. Naast alle hoogtepunten komen ook de dieptepunten uit de carrière van de voormalig middenvelder daarin aan bod. Dat maakte het schrijven van het boek niet eenvoudig, zo vertelt Van Halst op de presentatie. “Het is bijna therapeutisch”, wordt de voormalig Ajacied geciteerd door De Telegraaf. “Je wordt gedwongen terug te gaan naar de emotie van dat moment.”

Voor mooie herinneringen was dat prettig, maar het terugblikken op vervelende momenten zorgde ervoor dat Van Halst de pijn hiervan weer moest herbeleven. Met name schrijven over zijn laatste fase bij FC Twente bracht hem de ‘meeste pijn’. “We stonden op degraderen”, blikt Van Halst terug. “Ik kreeg te maken met bedreigingen.” Daardoor was er sprake van de nodige politiebeveiliging, wat veel impact had op zijn gezin. “Dat heb ik ook beschreven. Dat je bijna met een schuldgevoel leeft. Dát waren echte kopzorgen”, verwijst hij naar de titel van het boek. “Dat litteken heb ik echt open moeten peuteren voor het boek.”

Stadionramp het dieptepunt

Toch is het moment dat hem de meeste pijn opleverde, niet het allergrootste dieptepunt uit de loopbaan van Van Halst. Dat is namelijk de stadionramp in Enschede, waarbij twee bouwvakkers om het leven kwamen. “Het instorten van het stadiondak heeft heel veel impact op me gehad. Dat is ook iets wat ik had weggestopt”, blikt de voormalig bestuurder terug. “Jonge mensen die komen te overlijden. Vaders van kleine kinderen. Ik heb nog contact met een broer van een van de overleden bouwvakkers. Het is niet makkelijk om terug te gaan naar het gevoel dat ik toen had. Maar dat heb ik wel gedaan voor het boek.”

