Van Persie bevestigt nieuw blessureleed: einde seizoen voor Feyenoorder

komt dit seizoen niet meer in actie voor Feyenoord. De centrale verdediger raakte in aanloop naar de topper tegen PSV geblesseerd op de training, waardoor hij ook niet bij de wedstrijdselectie zat. De laatste twee wedstrijden gaan ook aan zijn neus voorbij, zo bevestigt trainer Robin van Persie.

Vanwege een schorsing van Gernot Trauner stond Beelen tegen Heracles (1-4) in de basis bij Feyenoord. Het lag al in de lijn der verwachting dat de ervaren Oostenrijker tegen PSV weer terug zou keren. Beelen ontbrak zondagmiddag helemaal in de wedstrijdselectie en dat had volgens Van Persie te maken met een blessure van de verdediger. De 23-jarige Harderwijker moet daardoor ook een streep door de rest van het seizoen zetten. "Hij is er de komende wedstrijden niet meer bij", aldus de oefenmeester op de persconferentie.

Beelen, die in de zomer van 2023 voor zo'n 2,7 miljoen euro overkwam voor PEC Zwolle, speelde dit seizoen 41 duels in het shirt van de Rotterdammers. De ontmoetingen met RKC Waalwijk (thuis) en sc Heerenveen zal de 1,90 meter lange rechtspoot dus aan zich voorbij moeten laten gaan.

Feyenoord zal in die duels de derde plaats definitief moeten veiligstellen. De Rotterdamse ploeg kan door de nederlaag tegen PSV geen tweede meer worden en heeft slechts drie punten voorsprong op naaste belager FC Utrecht. Mogelijk kan Van Persie in de komende duels ook geen beroep doen op Givairo Read, die in de slotfase tegen PSV de rode kaart kreeg. De oefenmeester vond deze kaart 'makkelijk gegeven. "Read had de intentie de bal te spelen. En Lang valt dan over zijn been. Rood vind ik dan zwaar bestraft.”

