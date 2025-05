Hancko doet zeer opvallende uitspraken over transfer

ontkent dat er vanuit Europa veel interesse is in zijn diensten. De verdediger van Feyenoord zou behalve Al-Nassr nog diverse opties hebben in Europese topcompetities, maar die belangstelling blijkt niet concreet.

Na de nederlaag tegen PSV (2-3) wordt Hancko door ESPN gevraagd naar de geruchtenstroom. “Het is heel lastig voor mij, omdat het lijkt alsof ik heel veel keuzes heb. De waarheid is wel anders, dat is het enige wat ik kan zeggen”, aldus de sleutelspeler van Feyenoord. “De interesse van alle clubs die genoemd worden klopt niet. Momenteel gaat het maar om één club. Ik wil dit uitleggen, omdat er in de media veel over geschreven wordt. Het is mijn beslissing, maar vanuit Europa is er geen interesse.” Hancko werd in verband gebracht met Europese clubs als Chelsea, West Ham United en Atlético Madrid.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord kwam al vroeg op een 2-0 voorsprong tegen PSV. Daardoor doet de nederlaag nog meer pijn. “In het begin deden we alles exact zoals wij hebben gedaan op de training. In het opbouwen speelden wij de lange bal, dus daar lagen onze kansen. Wij hebben daar kansen mee gecreëerd en goals mee gemaakt. Ook aan het begin van de tweede helft hadden we nog twee kansen, maar het is niet gelukt om er veel uit te halen.”

'Meest pijnlijke dag bij Feyenoord'

“Dit is de meest pijnlijke dag voor mij in de jaren bij Feyenoord”, concludeert Hancko. “Ook als wij van PSV hadden gewonnen, moesten zij één wedstrijd verliezen, of twee keer gelijkspelen, maar dat zal bij dit team niet gebeuren. Wij raakten vermoeid als team en hebben misschien nog niet ervaring om dingen te veranderen. Dat zullen wij analyseren. Ik ben aan de ene kant trots op hoe wij in de eerste helft hebben gespeeld, maar in de tweede helft zag je duidelijk de kwaliteit bij PSV.”

LEES OOK: Noa Lang onthult: 'Makkelie kwam naar me toe en zei...'

Hancko zag dat PSV uit een ander vaatje tapte na rust. “Zij hebben iets aangepast in hun opbouw en het lukte ons niet om zo compact te staan als tijdens de eerste helft. De hele week hebben wij het erover gehad dat Veerman geen ruimte mag krijgen, maar in het tweede helft deden we dit alsnog. Daarmee hebben zij hun kwaliteit getoond.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 'Van Persie is genadeloos en heeft weinig interesse in door Feyenoord verhuurde spelers' 🔗

👉 Boskamp hekelt Van Persie: ‘Hij is ineens poeslief’ 🔗

👉 Feyenoord heeft goud in handen: 'Hij gaat de nieuwe Stefan de Vrij worden' 🔗

👉 Feyenoord-target opgehemeld: 'Heerlijk, hij heeft wat weg van Rui Costa' 🔗

👉 Groot nieuws voor Santiago Giménez bij AC Milan 🔗