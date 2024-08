Transferupdate bij PSV: Patrick van Aanholt weer in beeld, oud-Ajacied op het lijstje

Bij PSV wil men zich op korte termijn nog versterken met enkele verdedigers, nu Mauro Júnior en Sergiño Dest niet beschikbaar zijn. De linksbackpositie is dan ook de grootste prioriteit voor de landskampioen.

In het Eindhovens Dagblad gaat Rik Elfrink in transferdoelwitten van PSV. Sepp van den Berg wordt als eerst genoemd, maar het is allerminst zeker dat de jonge verdediger naar Eindhoven verkast. Van den Berg zou graag naar PSV willen, maar heeft daarbij ook te maken met de wensen van Liverpool, zijn huidige club, en de clubs die zich in Engeland melden om de Nederlander over te nemen.

Patrick van Aanholt zou een goede kandidaat zijn om als een soort noodoplossing naar Eindhoven te komen, nu de spoeling in de linksbacks erg dun is in de selectie van Peter Bosz. Volgens Elfrink haalde Van Aanholt vorig seizoen niet het gewenste niveau, maar zou hij geen slechte optie zijn als tijdelijke oplossing. De clubloze Van Aanholt zou zich ook weer graag aan een club verbinden, maar PSV ziet in hem niet de eerste keus.

Een andere optie zou Kenny Tete kunnen zijn, die al eerder met Bosz samenwerkte. De collaboratie toentertijd was echter niet uitmuntend, waardoor er ook achter zijn naam vraagtekens staan. Maar aangezien Tete een betere speler is dan in zijn tijd bij Ajax, tussen 2015 en 2017, staat hij op het lijstje van PSV. De naam van Owen Wijndal is ook genoemd, maar de transfer van Ajax naar PSV wordt als complex ingeschat. Er is ook nog niks concreet. En Milan van Ewijk is aangeboden bij de Eindhovenaren, maar ook dat speelt (nog) niet echt.

Jordan Teze lijkt op zijn beurt juist heel graag uit Eindhoven te willen vertrekken, maar AS Monaco biedt nog niet het bedrag dat PSV voor hem wil ontvangen. Toch speelde hij tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal en kunnen de Eindhovenaren hem ook in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk goed gebruiken. Als Teze dat weigert, zal PSV met een nog meer gehavende defensie moeten spelen.

