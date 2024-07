Zirkzee gepresenteerd bij Man United: ‘Een privilege, zal direct impact hebben’

Manchester United heeft de komst van bevestigd. De komst van de Oranje-international hing al een tijdje in de lucht, maar is sinds zondagmiddag officieel. Naar verluidt is er een bedrag van 42,5 miljoen euro met de transfer gemoeid. De Nederlander heeft tot medio 2029 getekend met de optie voor nog een jaar.

Zirkzee maakte afgelopen seizoen indruk bij Bologna. Namens de Italiaanse club kwam hij vorig seizoen 37 keer in actie in alle competities, waarin hij twaalf doelpunten maakte en zeven assists leverde. Mede door de productie van de Nederlander plaatste Bologna zich voor de Champions League. Met zijn goede spel speelde Zirkzee zich in de kijker van Ronald Koeman én Erik ten Hag.

Artikel gaat verder onder video

Eerstgenoemde liet hem tijdens het Europees Kampioenschap debuteren in Oranje. De aanvaller mocht tegen Turkije en Engeland kort voor tijd invallen. Ten Hag zag in Zirkzee juist de nieuwe spits van Manchester United, dat hem inmiddels dus heeft aangetrokken. Bij the Red Devils lijkt hij ploeggenoot te worden van Matthijs de Ligt, die ook veelvuldig in verband wordt gebracht met de Premier League-club.

Zirkzee is zelf dolgelukkig met zijn overstap naar Manchester United. “Ik heb gesproken met de trainer en de clubleiding. Ik weet hoe goed de toekomst hier gaat zijn en ik kan niet wachten om mijn aandeel te hebben in het bereiken van succes met Manchester United. Het is een privilege voor zo’n grote club te spelen. Na mijn tijd met de nationale ploeg neem ik nu een korte pauze, maar ik zal bij mijn terugkeer direct impact hebben”, geeft hij aan op de clubwebsite.

Ready to make his mark 🔥



Joshua Zirkzee: welcome to Manchester United ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 14, 2024

