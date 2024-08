Ajax heeft eindelijk beet bij Rugani en haalt broodnodige routine naar Amsterdam

Ajax heeft zich officieel versterkt met (30), zo maken de Amsterdammers woensdagmiddag bekend. De gedroomde versterking voor de achterhoede wordt voor één seizoen gehuurd van Juventus, waar hij nog een contract heeft tot medio 2026.

Daarmee heeft Alex Kroes dan eindelijk beet bij de Italiaan. Naar verluidt zou Ajax al sinds 2 juli gecharmeerd zijn van de centrale verdediger, die een overstap naar Amsterdam ook zelf zag zitten. Begin augustus zouden Rugani en Ajax zelfs al een akkoord hebben bereikt over een transfer, maar destijds beschikten de Amsterdammers nog niet over de benodigde financiële middelen.

De aanwezigheid van Jakov Medic, die inmiddels op huurbasis de overstap heeft gemaakt naar VfL Bochum, stond de komst van de Italiaanse mandekker in eerste instantie in de weg. Terwijl Ajax druk bezig was met het vrijmaken van ruimte in het budget, meldde ook een club uit de Verenigde Arabische Emiraten zich bij Rugani. De Italiaan wilde dolgraag naar de Eredivisie en sloeg uit aanbod uit het Midden-Oosten af.

Rugani tekent tekent tot 30 juni 2025 in Amsterdam en moet voor de nodige routine zorgen in het elftal van Francesco Farioli. De dertigjarige Italiaan brengt met ruim honderdzeventig wedstrijden in de Serie A immers voldoende ervaring met zich mee.

De zevenvoudig international genoot zijn jeugdopleiding bij Empoli FC, de club waar hij in 2013 debuteerde in de Serie B. In 2015 nam Juventus de stopper over om hem direct weer te verhuren aan Empoli. Vanaf seizoen 2015/16 tot 2019/20 maakte Rugani deel uit van de selectie van De Oude Dame. De centrumverdediger kon zich echter nooit ontpoppen tot onbetwiste basisspeler. Na verhuurperiodes bij Stade Rennes en Cagliari keerde Rugani in 2021 weer terug bij Juve.

