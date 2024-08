Langste penaltyreeks ooit? Zo verhoudt Ajax - Panathinaikos zich tot andere historische strafschoppenseries

De penaltyserie tussen Ajax en Panathinaikos had de op een na hoogste score ooit in een strafschoppenreeks in een Europese clubcompetitie. Het werd 13-12 in het voordeel van de Amsterdammers.

Statistiekenbureau Opta weet dat er slechts één penaltyserie was met een hogere score in Europese clubtoernooien. Dat was in het duel tussen het Maltese Gzira United en het Noord-Ierse Glentoran in de eerste kwalificatieronde van de Conference League in juli 2023. Toen werd het 13-14 voor Gzira.

Wat was de langste penaltyreeks ooit?

In mei van 2024 werd het record gebroken van de langste strafschoppenreeks in het voetbal. De Israëlische clubs SC Dimona en Shimshon Tel Aviv kwamen tot 56 penalty's in een wedstrijd in de halve finale van de play-offs om promotie naar het tweede niveau. Uiteindelijk won Dimona met 23-22. Het record daarvoor stond op naam van de Engelse clubs Washington en Bedlington (54 penalty’s).

Langste 'Nederlandse' penaltyreeksen ooit

Ajax heeft het record geëvenaard als wordt gekeken naar lange penaltyreeksen met Nederlandse clubs. In de eerste ronde van de KNVB Beker in augustus 1973 hadden Xerxes en Heracles Almelo ook 34 penalty's nodig en ook toen werd het 13-12 (voor Heracles). Bij sommigen zullen de gedachten ook zijn teruggegaan naar de penaltyserie tussen Jong Oranje en Jong Engeland in de halve finale van het EK 2007. Toen werd 32 keer geschoten (Jong Oranje won 13-12).

13-12 - The penalty shootout between @AFCAjax and Panathinaikos ended in 13-12, the second-biggest penalty shootout score in European competition history (after 14-13 between Gzira United and Glentoran in July 2023). Nerve-wracking. pic.twitter.com/7IysFiJaDi — OptaJohan (@OptaJohan) August 15, 2024

