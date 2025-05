Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney komen op zijn verjaardag met heuglijk nieuws

en Mikky Kiemeney komen daags na de Clásico met groot nieuws. De middenvelder van FC Barcelona en zijn vrouw verwachten hun tweede kind, zo maakt Mikky bekend op Instagram.

Gisteren (zondag) was al een heuglijke dag voor de familie De Jong. Frenkie droeg de aanvoerdersband bij FC Barcelona, dat aartsrivaal Real Madrid met 4-3 versloeg en zo een reuzenstap naar de landstitel zette. Vandaag (maandag) is het dúbbel feest voor de middenvelder. Én hij viert zijn 28ste verjaardag, én Mikky maakt bekend dat zoontje Miles (1) een broertje of zusje krijgt.

Artikel gaat verder onder video

Frenkie de Jong doet Spaanse media in 45 minuten versteld staan

Frenkie en Mikky zijn sinds 2014 samen en verhuisden in 2019 naar Spanje, toen de middenvelder Ajax verruilde voor FC Barcelona. op 21 november 2023 werd het stel verblijd met de geboorte van hun eerste kind, zoontje Miles. In mei 2024 stapten de twee in het huwelijksbootje.

Mikky kondigt haar zwangerschap aan met een foto op Instagram. "Baking something better than a birthday cake", schrijft ze erbij, verwijzend naar de verjaardag van haar man. De hartjes en felicitaties stromen inmiddels in hoog tempo binnen, onder meer collega-internationals als Matthijs de Ligt en Denzel Dumfries hebben hun gelukwensen inmiddels overgebracht.

