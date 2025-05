Spectaculaire Clásico is prooi voor Barcelona, ondanks hattrick Mbappé

Barcelona stevent af op de landstitel in LaLiga. De formatie van trainer Hansi Flick won zondag op eigen veld spectaculair van aartsrivaal Real Madrid: 4-3. Kylian Mbappé was goed voor een hattrick, maar dat was niet genoeg om een Catalaanse overwinning te voorkomen. Barcelona heeft door de zege een gat van zeven punten geslagen met Real Madrid en kan het kampioenschap aanstaande donderdag veiligstellen tegen Espanyol. Frenkie de Jong was aanvoerder bij Barcelona en maakte de negentig minuten vol.

In een spectaculaire openingsfase was het Real Madrid dat als sterkste uit de startblokken schoot. Mbappé verdiende in de derde minuut van de wedstrijd een strafschop na een overtreding van doelman Wojciech Szczesny, waarna de Franse spits zich zelf ontfermde over het buitenkansje en scoorde: 0-1. Mbappé nam tien minuten later ook de 0-2 voor zijn rekening. Ditmaal rondde hij koelbloedig af oog in oog met Szczesny, na een assist van Vinicius Júnior.

Artikel gaat verder onder video

Real Madrid zat daarmee op rozen, maar Barcelona wist de rug te rechten en razendsnel orde op zaken te stellen. Eerst kopte Eric García uit een hoekschop de aansluitingstreffer tegen de touwen en na ruim een halfuur tekende Lamine Yamal met een fraai schot in de verre hoek voor de gelijkmaker: 2-2.

Het elftal van Flick pakte daarna door. Raphinha tekende met aan laag schot voor de 3-2 en in de slotminuut van de eerste helft bracht de Braziliaanse vedette ook de 4-2 op het scorebord, ditmaal met een intikker op aangeven van Ferran Torres. Real Madrid dacht tussendoor een strafschop te krijgen na een vermeende overtreding van Frenkie de Jong op Mbappé, maar de beslissing van arbiter Alejandro Hernández werd teruggedraaid door de VAR vanwege buitenspel.

Barcelona leek een gewonnen wedstrijd te spelen. De thuisploeg had weinig te duchten van Real Madrid, maar wist niet verder afstand te nemen van de aartsrivaal. Mbappé bracht in de zeventigste minuut de spanning volledig terug in de wedstrijd. Hij completeerde zijn hattrick, nadat Vinicius Júnior de bal oog in oog met Szczesny onzelfzuchtig had afgelegd op zijn ploeggenoot. In de slotfase miste Raphinha nog een grote kans voor Barcelona, claimde Barcelona tevergeefs een strafschop na hands van Aurélien Tchouaméni, werd een doelpunt van Real Madrid afgekeurd vanwege buitenspel en een doelpunt van Barcelona vanwege hands.