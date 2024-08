Gesprekken Ajax over uitgaande transfer lopen vast, Rugani krijgt miljoenenaanbod uit Midden-Oosten

De gesprekken tussen Ajax en Torino over de transfer van zitten vast, zo weet Voetbal International. De Italianen willen de linksback graag huren, terwijl Ajax op dit moment enkel spelers wil verkopen. zit ondertussen nog altijd in de wachtkamer, maar zou een aanbod uit de Verenigde Arabische Emiraten hebben afgewezen.

Afgelopen weekend kwam naar buiten dat Sosa in de belangstelling staat van Torino. De Kroaat is door Francesco Farioli teruggezet naar Jong Ajax en mag vertrekken uit Amsterdam. Er zou voldoende belangstelling zijn voor de linksback, maar de club uit de Serie A zou het meest concreet zijn. Torino heeft zich volgens VI al gemeld bij Ajax, maar de gesprekken verlopen moeizaam.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Wesley Sneijder weet waar het lek van Ajax zit: ‘Dat moet haast wel’

Ajax wil Sosa wel graag kwijt, maar wil daar direct een transfersom voor ontvangen. Torino zou de Kroaat juist liever willen huren en zijn bereid een verplichte koopoptie in de deal op te nemen. De enige manier voor de verdediger om naar Turijn te vertrekken, is als de Italianen de gevraagde transfersom betalen of Ajax toch akkoord gaat met het voorstel. Een andere club die bereid is de Kroaat te kopen zou ook uitkomst kunnen bieden. Ook andere spelers, zoals Jakov Medic en Owen Wijndal, laat technisch directeur Alex Kroes liever niet op huurbasis vertrekken.

LEES OOK: Van Basten ziet stop in ontwikkeling: ‘Sinds zijn vertrek bij Ajax is hij niet beter geworden’

Rugani

Een gewenste versterking voor de achterhoede is nog altijd Rugani. De Italiaan wil graag bij Ajax tekenen, maar moet wachten tot Medic of Josip Sutalo is vertrokken. De verdediger van Juventus zou onlangs een aanbod hebben gekregen uit de VAE, maar zet liever de stap naar de Eredivisie.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Grote aankoop stelt opnieuw teleur bij Ajax: één actie toont enorme vormdip

Een aankoop uit het Sven Mislintat-tijdperk kan nog steeds niet overtuigen bij Ajax.