Ajax kan banneling kwijt aan Torino, goed nieuws voor PSV

wordt in de gaten gehouden door Torino, zo weet Toro News. De club uit de Serie A zou al enige tijd in contact staan met de entourage van de linksback van Ajax.. De interesse wordt bevestigd door Voetbal International, dat spreekt van een huurvoorstel van Torino, met een optie tot koop.

Sosa mag vertrekken bij Ajax en traint mee bij de beloftenploeg. De Amsterdammers hopen de Kroaat te verkopen, dus is een overstap naar Torino goed denkbaar. Ook het Besiktas van Giovanni van Bronckhorst zou echter in de markt zijn. Journalist Dennis Bayer van Sky Deutschland wist recent bovendien te melden dat clubs uit Spanje en Italië geïnteresseerd zijn in Sosa. Eerder deed Panathinaikos een poging om de linksback over te nemen van Ajax.

Sosa werd daarnaast in het verleden al vaker in verband gebracht met Italiaanse clubs. Atalanta en Napoli toonden al eens belangstelling, maar tot een transfer naar de Serie A kwam het nooit. "De situatie is nu anders", schrijft Toro News. "Aangezien hij overbodig is bij Ajax, is er een opening. Bij Torino zou hij een basisplaats krijgen en een cruciaal onderdeel zijn van de plannen van trainer Paolo Vanoli."

Goed nieuws voor PSV

De mogelijke transfer van Sosa naar Torino kan goed nieuws betekenen voor PSV in de jacht op Union Berlin-linksback Robin Gosens. Gosens gold immers ook als kandidaat om de linkerflank te versterken bij Torino. "Maar zijn komst wordt gezien als een gesloten boek, dus kijkt Torino verder."

