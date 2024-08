Robin Gosens (30) in beeld bij club uit Nederlandse top: 'Er is contact geweest'

is in beeld bij PSV als versterking op de linkerflank, zo weten Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. De verdediger van Union Berlin en PSV hadden een aantal dagen geleden contact over een deal.

“Een van de opties die PSV voor de linkerkant op tafel is gekomen, is Robin Gosens (30) van Union Berlin. Een paar dagen geleden is er contact geweest, stellen betrokkenen”, schrijft Rik Elfrink, die weet dat de interesse (nog) niet concreet is. De journalist weet ook dat Union alleen mee wil werken aan een verkoop of verhuur met koopoptie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Owen Wijndal van Ajax naar PSV? ‘Ik zou er wel open voor staan’

Marco Timmer denkt dat de kans groot is dat Gosens is aangeboden bij PSV. Omdat Union een enkele verhuurperiode niet ziet zitten, lijkt de kans op een deal niet al te groot. De Eindhovenaren beschikken met Sergino Derst, Mauro Júnior en Fredrik Oppegard al over drie spelers die op linksback kunnen spelen.

Gosens mag deze transferperiode vertrekken bij Union. De oud-speler van Vitesse, FC Dordrecht, Heracles Almelo, Atalanta en Internazionale werd al eerder in verband gebracht met een overtap naar Besiktas of AC Torino.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Opmerkelijke en onsportieve actie van Noa Lang zorgt voor woede bij voetbalfans

PSV'er Noa Lang kreeg op slag van rust een gele prent van scheidsrechter Jeroen Manschot in het duel met Feyenoord.