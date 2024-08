Owen Wijndal van Ajax naar PSV? ‘Ik zou er wel open voor staan’

André Ooijer denkt dat een goede versterking zou zijn voor PSV, zo meldt hij in de Rood Wit Podcast. De voormalig assistent-trainer van de Eindhovenaren ziet de speler, die moet vertrekken bij Ajax, dan ook als een prima aanwinst.

De clubleiding van PSV zou naar verluidt al gesprekken hebben gevoerd met Wijndal, maar een transfer met de Ajacied lijkt ‘te complex’. Ooijer vindt dat de Eindhovenaren zich moeten op de linksbackpositie. “Het moet opgelost worden”, stelt de oud-verdediger.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-fans verbijsterd door Farioli: één verbannen speler mag absoluut niet vertrekken

“Ik vind Wijndal een goede linksback. Ik zou er wel open voor staan”, vervolgt de voormalig speler van PSV en Ajax. Wijndal traint, in tegenstelling tot beweringen van Cristian Willaert, mee met Jong Ajax, maar zich te moeten richten op een avontuur in het buitenland.

LEES OOK: De Mos hoopt op uitgaande PSV-transfer: ‘Strik eromheen en breng hem weg!’

Ooijer wil Fredrik Oppegard, die in de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord een matige indruk maakte, nog niet afschrijven. “Het was denk ik de eerste keer dat hij in de basis van PSV stond. Ik heb in de jeugd veel met hem gewerkt en zijn kracht is niet het verdedigen, maar juist het opkomen. Dat viel mij zondag tegen. Ik dacht steeds: Freddie, kom er nou overheen. Ik denk dat hij het vertrouwen in zichzelf miste. Ik vind hem in potentie écht een basisspeler voor PSV. Maar hij moet zich mentaal wel verbeteren”, zegt Ooijer, die ziet dat Oppegard ‘moeite’ heeft met de kritiek.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang baalt: ‘Kan echt niet, we zijn in alle facetten beter dan Feyenoord’

Noa Lang vindt niet dat PSV had mogen verliezen van Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.