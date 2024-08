Owen Wijndal richt zich met duidelijke boodschap tot Cristian Willaert

In navolging van heeft ook van zich laten horen naar aanleiding van de berichtgeving van ESPN over de door Ajax-trainer Francesco Farioli naar Jong Ajax teruggezette spelers. Cristian Willaert vertelde in de podcast Tekengeld dat naast Vos en Wijndal ook Benjamin Tahirovic en Borna Sosa zich niet hebben aangesloten bij het beloftenteam en een individueel trainingsschema volgen. Wijndal heeft een duidelijke boodschap voor de verslaggever.

Ajax telde in de zomer van 2022 een bedrag van tien miljoen euro neer voor de komst van Wijndal, die bij AZ was uitgegroeid tot misschien wel de beste linksback op de Nederlandse velden én volwaardig international. Hij behoorde zelfs tot de selectie van Oranje voor EURO 2020, dat vanwege het coronavirus een jaar later gespeeld zou worden. Wijndal kon de hoge verwachtingen na zijn transfer naar Ajax echter niet waarmaken. Hij was in het afgelopen seizoen al op huurbasis actief voor Antwerp FC. Wijndal hoopte dit seizoen op een nieuwe kans in Amsterdam, maar die krijgt hij niet.

De vleugelverdediger kreeg evenals Vos, Tahirovic, Sosa en een paar dagen geleden ook Naci Unüvar te horen dat er voor hem geen plek is in de hoofdmacht van Ajax. Wijndal werd samen met Vos, Tahirovic en Sosa teruggezet naar Jong Ajax. Willaert verbaasde in de podcast Tekengeld vriend en vijand door te vertellen dat de hierboven genoemde namen niet hun opwachting maken bij Jong Ajax maar een individueel schema volgen. Dat lijkt echter niet het geval te zijn. Vos kwam al met een duidelijke reactie op zijn Instagram en nu heeft ook Wijndal van zich laten horen.

De oud-speler van AZ richt zich zelfs persoonlijk tot Willaert. De verslaggever van ESPN krijgt een vermelding in een Instagram-verhaal van Wijndal, mét een emoji die een vinger voor zijn mond houdt. Daarmee lijkt Wijndal te willen zeggen dat er niets klopt van het verhaal van Willaert.

