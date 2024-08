Vos komt met duidelijke reactie op pijnlijk gerucht over teruggezette Ajax-spelers

heeft middels een bericht op zijn persoonlijke Instagram korte metten gemaakt met de berichtgeving van ESPN over de teruggezette Ajax-spelers. Verslaggever Cristian Willaert vertelde in de podcast Tekengeld dat Owen Wijndal, Benjamin Tahirovic, Borna Sosa én Vos niet meetrainen met Jong Ajax en hun eigen schema volgen. Eerder deze woensdag werd al duidelijk dat Vos ‘gewoon’ meetraint met het beloftenelftal en met een foto laat hij zien dat ook de anderen zich hebben aangesloten bij de ploeg van trainer Frank Peereboom.

Vos maakte in het afgelopen seizoen nog regelmatig zijn opwachting in de hoofdmacht van Ajax, maar komt er sinds de aanstelling van Francesco Farioli niet aan te pas. De middenvelder kreeg onlangs van de Italiaan te horen dat er voor hem voorlopig geen plek is in de selectie van het eerste elftal en dat hij zich moest melden bij Jong Ajax. Die boodschap kregen ook Tahirovic, Sosa en Wijndal. Tahirovic en Sosa maakten vorig jaar voor veel geld de overstap naar Ajax, maar konden geen moment overtuigen in Amsterdam. Dat geldt ook voor Wijndal, die in de zomer van 2022 voor een bedrag van tien miljoen euro de overstap maakte van AZ naar Ajax. Wijndal kwam in het afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Antwerp FC en hoopte op een nieuwe kans in de Johan Cruijff ArenA, maar lijkt die dus niet te krijgen.

Ajax hoopt op korte termijn afscheid te kunnen nemen van Tahirovic, Sosa en Wijndal, zodat er geld vrijkomt voor nieuwe spelers. Tot die tijd moet het trio en ook Vos meetrainen bij Jong Ajax. ESPN-verslaggever Willaert baarde opzien door in de podcast Tekengeld te vertellen dat Tahirovic, Sosa, Wijndal én Sosa niet bij Jong Ajax te bekennen zijn en een individueel trainingsschema volgen. Van Vos werd al vrij snel duidelijk dat hij wel degelijk bij Jong Ajax op het veld staat en hetzelfde lijkt inmiddels ook te kunnen worden gezegd van Tahirovic, Sosa en Wijndal. Vos deelt op zijn Instagram immers een foto waarop onder anderen Tahirovic, Sosa en Wijndal te zien zijn.

Ook Naci Ünüvar, die eveneens te horen heeft gekregen dat hij mag vertrekken, staat op de foto. Vos deelt in een ander bericht een post van het account hupajaxhup, dat daaronder de tekst ‘geloof niet alles wat je leest!’ heeft geschreven.

Silvano Vos is duidelijk niet onder de indruk van de verhalen in de media 😂 pic.twitter.com/ffjXq21TuH — Bademba Barrie (@Bademba__Barrie) August 7, 2024

