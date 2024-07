Speler van Ajax duikt samen met (nieuwe) zaakwaarnemer op in London

was zaterdagavond in Londen samen met spelersmakelaar Pinhas ‘Pini’ Zahavi. De middenvelder van Ajax plaatste een foto op zijn Instagram Story vanuit het Novikov Restaurant. Het lijkt erop dat de pas negentienjarige speler zodoende van zaakwaarnemer switcht.

Zahavi is een van de beroemdste voetbalmakelaars van de wereld en is de eigenaar van Gol International. Onder meer Robert Lewandowksi en Christopher Nkunku laten zich begeleiden door Zahavi, die in het verleden ook de zaakwaarnemer van Neymar was. Het lijkt erop dat Vos ook de overstap maakt naar de Israëliër.

Artikel gaat verder onder video

Dat zou betekenen dat Vos weggaat bij Nathan van Kooperen. Van Kooperen kwam vorig seizoen meermaals in opspraak. In de transferzomer liet de Amsterdammer zich kritisch uit op het moment dat Sven Mislintat Sivert Mannsverk naar de club haalde. “Ajax opleidingsclub naar een koopclub”, schreef hij op X. De belangenbehartiger van Vos was bang dat de middenvelder hierdoor minder uitzicht kreeg op speeltijd.

Een halfjaar later was Van Kooperen betrokken bij de komst van Jordan Henderson naar Ajax. Supporters van de Amsterdamse club haalden vervolgens uit naar de zaakwaarnemer, die harde woorden naar zijn hoofd geslingerd kreeg onder een bericht op social media.

