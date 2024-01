Ajax-supporters slaan massaal spijkerhard terug naar Nathan van Kooperen: 'Zo hypocriet, ongelooflijk!'

Ajax-supporters hebben donderdag massaal gereageerd op een bericht van Nathan van Kooperen. De zaakwaarnemer van onder meer en was betrokken bij de komst van Jordan Henderson naar Amsterdam, maar liet zich in de zomer nog heel kritisch uit over het aankoopbeleid van Ajax. Dat komt de zaakwaarnemer nu duur te staan.

In de afgelopen zomer besloot technisch directeur Sven Mislintat verschillende middenvelders naar Amsterdam te halen, waaronder Benjamin Tahírovic, Branco van den Boomen en Sivert Mannsverk. Van Kooperen was hier niet over te spreken, aangezien hij Ajax-talent Vos in zijn stal heeft zitten. De belangenbehartiger van de middenvelder was bang dat Vos, maar ook andere jeugdspelers, minder kansen zouden krijgen in Amsterdam: "Ajax opleidingsclub -> koopclub", zette hij op X.

Ajax opleidingsclub ❌ ➡️ koopclub ✅ — Nathan van Kooperen (@nvankooperen7) August 30, 2023

Nu Van Kooperen zelf betrokken is bij de komst van Henderson naar Ajax, een speler die de kansen van Vos in het eerste elftal van de Amsterdammers niet vergroot, plaatsen Ajax-supporters vraagtekens bij zijn eerdere tweet. Op sociale media krijgt Van Kooperen massaal reacties van aanhangers van de nummer vijf van de Eredivisie: "Ongelooflijk hypocriet dit", schrijft een Ajax-supporter op X. "Is Ajax nog steeds een koopclub?", vraagt een ander zich af.