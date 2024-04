Van der Gijp heeft te doen met Koeman: ‘Hij gaat dat niet doen, hij gaat hem niet opstellen’

René van der Gijp vraagt zich af of Ronald Koeman het aandurft om komende zomer tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland te beginnen met . De middenvelder van PSV maakt dit seizoen veel indruk bij PSV en de twijfels liggen volgens Van der Gijp zeker niet aan zijn kwaliteiten, maar wel aan het niveau van het Nederlandse voetbal. De televisiepersoonlijkheid keek donderdagavond naar sc Heerenveen - PSV en wist niet wat hij zag.

De formatie van coach Peter Bosz rolde de Friezen op met 0-8 en boekte daarmee de grootste uitzege ooit van PSV in de Eredivisie. Er staat dit seizoen geen maat op de Eindhovenaren, die zich over acht dagen bij minimaal een gelijkspel tegen Sparta Rotterdam kampioen van Nederland mogen noemen. Van der Gijp vindt het echter lastig om te zeggen of PSV nou zo goed was, of sc Heerenveen gewoon heel slecht. “Ik moet wel heel eerlijk zeggen Wilfred. Ik heb twintig, dertig minuten zitten kijken. Het Nederlandse voetbal, dat was altijd al zo, maar het is echt gewoon voor de supporters”, zei Van der Gijp vrijdag in Vandaag Inside.

“Voor de liefhebber heb je vier, vijf wedstrijden waarvan je denkt: daar kom ik aan m’n trekken. Voor de rest…”, vervolgde Van der Gijp. “Ik heb dat dan ook met zo’n Koeman weet je wel. Dan wordt er waarschijnlijk zondag in Studio Voetbal weer geroepen dat die Veerman een geweldige speler is. Maar ik heb naar die Veerman zitten kijken: er staat geen druk op. Hij kan gewoon zijn voet op de bal zetten, hij kan naar binnen lopen om zijn scheenbeschermers aan te trekken. Kom op, weet je.” Dat maakt het volgens Van der Gijp voor Koeman heel moeilijk om te oordelen of Veerman goed genoeg is voor een basisplaats op het EK. “Tegen Polen, tegen Frankrijk… Hij gaat dat niet doen. Hij gaat hem niet opstellen.”

En dat vindt Van der Gijp ‘lullig’ voor Veerman. “Daar kan die jongen niets aan doen, dat hij niet bij Tottenham speelt. Hij speelt bij PSV en dat doet hij meer dan naar behoren. Maar als ik dan zo’n wedstrijd zit te kijken, dan denk ik: ja… Hij speelt natuurlijk negentig procent van zijn wedstrijden zoals tegen Heerenveen.” Valentijn Driessen sluit zich daarbij aan en is van mening dat Veerman na dit seizoen moet vertrekken bij PSV. “Daarom komen ze ook niet aan de bak tegen zo’n Dortmund enzo. Hij moet gewoon weg bij PSV”, aldus de verslaggever van De Telegraaf. Veerman heeft bij PSV een contract tot medio 2026. De Eindhovenaren willen dat graag openbreken, maar hebben vooralsnog geen overeenstemming weten te bereiken.

