Veerman verkoopt luxe appartement in Amsterdam: PSV-middenvelder maakt 'leuke' winst

is dit seizoen een van de grote smaakmakers bij PSV en bekroonde een geweldig jaar afgelopen zondag met het binnenhalen van de landstitel, zijn eerste sinds zijn transfer van sc Heerenveen naar Eindhoven. De middenvelder heeft niet alleen binnen de lijnen succes. Zo weet Bekende Buren te melden dat de Oranje-international zijn appartement binnen een jaar met een ‘leuke winst’ heeft weten te verkopen.

Panorama schreef eind vorig jaar al dat Veerman tegenwoordig in Eindhoven woont, maar daarnaast ook in het bezit was van een ‘luxe appartement van bijna zes ton in Amsterdam’. Dat heeft hij dus van de hand weten te doen. Volgens Bekende Buren kocht Veerman het appartement vorig jaar voor 580.000 euro en liet hij er een hypotheek van 350.000 euro op vestigen. Een jaar later heeft de PSV-middenvelder het appartement voor een bedrag van 610.000 euro verkocht, wat een ‘leuke’ winst van 30.000 euro betekent. En dat dus in een tijdsbestek van een jaar.

Het appartement is met recht ‘luxe’ te noemen. Het heeft een woonoppervlakte van 95 vierkante meter en telt drie kamers, waaronder twee slaapkamers en één badkamer. “De open keuken is van alle gemakken voorzien. Doordat het appartement op de zevende woonlaag is gelegen, heb je een fantastisch uitzicht”, zo klinkt het. Bovendien kon Veerman zijn auto kwijt op een overdekte parkeerplaats. Door de verkoop van het appartement in Amsterdam heeft de international nu dus ‘alleen’ nog zijn woning in Eindhoven. Of die binnenkort ook in de verkoop gaat, zal moeten blijken. Veerman heeft bij PSV nog een contract tot de zomer van 2026 en de club probeert dat weliswaar open te breken, maar de speler zelf lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een transfer.

PSV telde begin 2022 zes miljoen euro neer voor de komst van Veerman. Hij speelde tot op heden 113 wedstrijden voor de club uit Eindhoven, goed voor 22 doelpunten en 38 assists. Veerman won sinds zijn verhuizing naar Eindhoven tweemaal de Johan Cruijff Schaal, tweemaal de KNVB Beker en dit seizoen dus de landstitel. Hij debuteerde in de tussentijd in het Nederlands elftal. Het aantal interlands staat inmiddels op acht (één doelpunt).

