Hoog bezoek voor Oranje: icoon met 87 interlands bezoekt trainingscomplex Nederlands elftal

Voor het Nederlands elftal begon deze week de voorbereiding op het EK van volgende maand in Duitsland. Het elftal van trainer Ronald Koeman kreeg dinsdag op het trainingscomplex bezoek van Clarence Seedorf.

Maandag doken er op social media al foto’s op van Seedorf en Nigel de Jong, directeur topvoetbal van de KNVB. Een dag later bezocht de oud-middenvelder van onder meer AC Milan en het Nederlands elftal ook de selectiespelers van Koeman.

Artikel gaat verder onder video

Seedorf speelde zelf in het verleden 87 interlands voor Oranje. Daarin was hij goed voor 11 doelpunten en 8 assists. Zijn laatste interland was op 26 maart 2008 vriendschappelijk in en tegen Oostenrijk. Seedorf won als enige speler ooit de Champions League met drie verschillende teams: met Ajax in 1995, met Real Madrid in 1998 en met AC Milan in 2003 en 2007.