'André Ramalho kan PSV achter zich laten en tekenen bij een andere landskampioen die Champions League speelt'

PSV-verdediger André Ramalho kan de Eindhovense club verlaten voor een avontuur in Griekenland bij PAOK Thessaloniki. Althans, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het contract van de Braziliaan loopt af, en hij heeft nog altijd niet bijgetekend bij PSV. PAOK is in 2023/24 landskampioen geworden.

De Grieken zouden een centrale verdediger zoeken met veel ervaring. Een goede verdediger kan PAOK ook wel gebruiken, want door de landstitel te halen speelt de club één play-off tweeluik in de Champions League. Mochten ze die horde overleven, spelen ze in het miljardenbal. Qua salaris zou het voor Ramalho ook een goede stap zijn.

Naar verluidt moet de 32-jarige verdediger inleveren om bij PSV te blijven. Voornamelijk omdat het niet zeker is dat Ramalho dan ook basisspeler is in Eindhoven. Drie seizoenen heeft de centrale verdediger voor de Nederlands grootmacht gespeeld. Dit seizoen speelde Ramalho meer wedstrijden dan voorgaande seizoenen in de Eredivisie.

