Kieft noemt het goede voorbeeld voor Veerman: 'Maak je waar zoals hij dat doet'

Wim Kieft weet dat in de belangstelling staat van buitenlandse clubs, maar heeft wel nog een belangrijk advies voor de middenvelder van PSV. Kieft ziet het carrièrepad van bijvoorbeeld als 'het goede voorbeeld'.

Eerder dit jaar werd Veerman al in verband gebracht met onder andere Arsenal, maar Kieft denkt niet dat de juiste stap zou zijn voor de Oranje-international, zo vertelt de oud-voetballer in zijn column van De Telegraaf. "Maak eerst die tussenstap, ontwikkel je bij een subtopper uit een grote competitie die meedoet in de eindfase van de Europa League of Conference League. Maak je daar waar zoals Koopmeiners bezig is te doen en dan komt die stap naar de top vanzelf. Nu is hij een volwaardige topspeler die internationaal goed mee kan in de top."

Kieft ziet ook dat de middenvelder, die deze week met Atalanta Bergamo de Europa League pakte, stappen heeft gemaakt dit seizoen. "Als je ziet hoe hij zich heeft ontwikkeld... Wat een arbeid. Bij AZ was Koopmeiners een speler die veelal vanuit stand speelde. Bij Atalanta bewijst hij nog steeds goed te kunnen voetballen, maar heeft hij facetten aan zijn spel toegevoegd die hem een complete middenvelder maken. Zoals zijn spel zonder bal, hoe hij duels aan gaat en de kilometers die hij aflegt."

Het is niet duidelijk of Veerman zijn zinnen heeft gezet op een transfer deze zomer, maar het is te verwachten dat hij niet langer dan een seizoen nog bij PSV zal voetballen. Kieft zou Veerman dus een club uit de subtop aanraden, als hij een stap maakt. "Los van de vraag of Joey Veerman sowieso op verlanglijstjes staat van de grote clubs uit de grote competities; na PSV kan hij veel beter een tussenstap maken om de internationale top te bereiken. Bij een subtopper krijg je meer tijd en ruimte om verder te groeien en te leren wat het inhoudt om in de top te spelen."

