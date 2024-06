Hugo Borst: ‘Zijn droom is verloochend omdat hij bij Ajax wil gaan spelen’

werd zondagmiddag de held namens Oranje, toen hij het Nederlands elftal in de slotfase naar de overwinning tegen Polen schoot. De spits, die vaak te maken kreeg met kritiek, is nu plotseling de ster van het land. Hugo Borst schrijft in zijn column een brief richting Weghorst waarin hij meldt dat hij ‘overweegt om zijn excuses aan te bieden’.

“Ik schets je de setting van zondagmiddag. In de radiostudio roep ik ‘neeeeee’ als ik hoor dat je aanstalten maakt om in te mogen vallen tijdens Polen-Nederland. Tegenover me wordt gegrinnikt. Er zit voetbalkennis: Leonne Stentler en Ibrahim Afellay duiden de eerste wedstrijd van Oranje op dit EK”, schrijft de columnist voor het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Borst noemt vervolgens een aantal eigenschappen van Weghorst waaraan hij zich weleens irriteert. Ook de transferperikelen met Ajax worden benoemd. “Dat je altijd weet waar de camera staat. Dat je kritische journalisten veracht. Dat je een wappie was en vast bent, een gevaar voor de gezondheid van beïnvloedbare mensen. Dat je je droom (FC Twente) verloochent door ineens bij Ajax te willen spelen”, zegt Borst.

De journalist doelt op de strijd tussen Twente en Ajax om Weghorst. In eerste instantie leken De Tukkers favoriet, maar na vorige week is dat andersom. Volgens berichtgeving van De Telegraaf zijn de Amsterdammers nu favoriet in de strijd om de handtekening van de boomlange spits.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Guardiola prijst voormalig Ajax-speler: ‘Hij behoort tot de vijf besten ter wereld op zijn positie’

Manchester City likt de wonden na de met 1-2 verloren FA Cup-finale tegen aartsrivaal Manchester United.