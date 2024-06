Keiharde dreun dreigt voor Wilfred Genee: 'SBS6 moet er wel over nadenken'

Het nieuwe programma van Wilfred Genee op SBS6 kan niet rekenen op de goedkeuring van Tina Nijkamp. De voormalig zenderbaas van SBS6 vindt dat serieus overwogen moet worden om voortijdig te stekker te trekken uit de Vandaag Inside Oranje Quiz.

In de Vandaag Inside Oranje Quiz spelen fans van het programma Vandaag Inside aan de hand van oude fragmenten een quiz onder leiding van Wilfred Genee en Bas Nijhuis om te bepalen wie de grootste kenner van Vandaag Inside en Oranje is. Het programma zorgt voor een kijkcijferdip in de programmering van SBS6, zo zocht Nijkamp uit. Los van de kijkcijfers is het programma inhoudelijk ook ondermaats, vindt ze.

Nijkamp merkt in haar column in De Telegraaf op dat populaire formats vaak worden uitgemolken. “Vandaag inside lijkt nu ook op dat punt te zitten door het programmeren van de dagelijkse Vandaag inside oranje quiz. De kijker laat het compleet links liggen, er kijken nog geen 250.000 mensen. Het blijkt te veel van het goede, het uitmelken is nu uitwringen geworden. Inhoudelijk is het ook matig.”

“De vragen zijn voorspelbaar, de drukknopgeluiden te geforceerd grappig en de quiz doet raar aan, omdat het in hetzelfde decor wordt opgenomen als Vandaag Inside zelf, met Wilfred Genee zittend op dezelfde plek. De kandidaten zitten zelfs op de stoelen van René, Johan en de tafelgast”, schrijft Nijkamp. “Het is alsof je zit te kijken naar zo’n Madame Tussauds-setting waar je als toerist op de foto mag in het Vandaag inside-decor naast het wassen beeld van Wilfred Genee. Het was nog iets anders geweest als het gepresenteerd was geweest door bijvoorbeeld Johnny de Mol, maar nu Wilfred zelf de quizmaster is, voelt het ook te veel als één hele grote borstklopperijshow. Moet het eerder van de buis? Ik zou het als SBS6 wel overwegen, want niet alleen de kijkcijfers zijn dramatisch; dit C-merk past gewoonweg niet bij het A-merk Vandaag inside.”

Het programma ontving vrijdag ook al forse kritiek van mediakenner Victor Vlam. "De Vandaag Inside Oranje Quiz is het meest armoedige programma op de Nederlandse televisie. Ik schrik er gewoon van", schreef Vlam op X. "Fragmenten van VI op lage kwaliteit (van YouTube?). Vragen met een heel laag meespeelgehalte (wat is de naam van de hond van Derksen?). Geen spannend format (gewoon een aantal vragen verdeeld over twee rondes en een soort finale). En tot overmaat van ramp had Wilfred niet eens de moeite genomen om de naam van de kandidaat goed uit te spreken. Dit was zelfs niet goed genoeg voor de regionale omroep.”

