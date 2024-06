Wilfred Genee wordt wakker met kater: 'Au, dit is een slechte score'

De eerste aflevering van de Vandaag Inside Oranje Quiz is vrijdagavond uitgelopen op een teleurstelling voor Wilfred Genee, zo weet kijkcijfergoeroe Tina Nijkamp. Qua kijkcijfers scoorde het programma vergelijkbaar met Veronica Offside.

Vrijdagavond begon om 20.40 uur de eerste aflevering van de Vandaag Inside Oranje Quiz. Nijkamp onthult dat deze eerste uitzending slechts 245.000 kijkers trekt. “AU, geen beste score”, schrijft ze op Instagram. “Dit zijn Veronica Offside scores voor Wilfred en geen Vandaag Inside aantallen.”

Later op de avond keerde Vandaag Inside terug in het normale format, maar dan op een later tijdstip dan gebruikelijk. Daar werd wel goed gescoord, zo ziet Nijkamp. “Vandaag Inside Oranje scoort 881.000 kijkers om 23.00 uur. Dat is hoog, veel hoger dan wat Shownieuws daar normaliter scoort.”

De slechte kijkcijfers voor de VI Oranje Quiz kan deels te wijten zijn aan de start van het Europees Kampioenschap. De voorbeschouwing op het duel tussen Duitsland en Schotland begon om 20.30 uur, met een half uur later de aftrap. Volgens Nijkamp hebben in totaal 2.175.000 kijkers gezien hoe het gastland eenvoudig afrekende met de Schotten. Die cijfers liggen in de buurt van de aantallen die naar de openingswedstrijden van het EK in 2021 en het WK in 2022 keken.

