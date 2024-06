Kijkers ergeren zich aan outfit van Marco van Basten bij NOS: ‘Doe eens normaal, joh!’

Marco van Basten is de afgelopen dagen het mikpunt van kritiek op sociale media. De oud-voetballer, tegenwoordig analist, was zaterdagavond eerlijk over het feit dat hij zich niet goed had ingelezen over het Nederlands elftal, terwijl hij zijn collega Leonne Stentler ook nog eens bij de verkeerde voornaam noemde. Een dag later reageert een groep mensen op X met name fel op de outfit van San Marco.

De voormalig topspits draagt een polo, terwijl hij een andere trui om zijn nek heeft geknoopt. Kijkers van Studio Fußball ergeren zich aan deze kledingkeuze. Ook komen enkele analyses van Van Basten niet goed uit de verf. De analist wordt ook vandaag compleet afgebrand op sociale media.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke spelers van Oranje moet Koeman strafschoppen laten nemen?

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.