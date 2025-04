Bergwijn haalt uit: ‘Echt een toptrainer, Ajax deed hem tekort’

is enorm onder de indruk van John Heitinga als trainer, zo geeft hij aan in de CONVO Talkshow. De twee werkten in de tweede seizoenshelft van 2022/23 samen bij Ajax, waar de oud-verdediger interim-trainer was na het vertrek van Alfred Schreuder. Volgens Bergwijn had Ajax Heitinga na dat seizoen moeten aanstellen als hoofdtrainer in plaats van hem te laten vertrekken.

Na een teleurstellend verlopen eerste seizoenshelft nam Ajax eind januari 2023 al na een half seizoen afscheid van Schreuder als hoofdtrainer. De Amsterdammers stonden op dat moment vijfde in de Eredivisie, zeven punten achter toenmalig koploper Feyenoord. Na het vertrek van Schreuder besloot Ajax Heitinga door te schuiven van Jong Ajax en aan te stellen als interim-trainer. De 87-voudig international wist zijn ploeg uiteindelijk nog naar plek drie te gidsen, maar in de zomer werd er afscheid van hem genomen. Maurice Steijn kwam over van Sparta Rotterdam als nieuwe hoofdtrainer.

Dat Ajax na de tweede seizoenshelft van 2022/23 niet is doorgegaan met Heitinga, is volgens Bergwijn een grote fout. “Echt een toptrainer”, begint de aanvaller van Al-Ittihad wanner de oud-verdediger ter sprake komt. “In de omgang vond ik hem goed, maar ook zijn veldtrainingen. Hij had gewoon een goed plan altijd, man. Ik vind wel dat Jaxie (Ajax, red.) hem tekort heeft gedaan. Ik denk dat we beter met hem door hadden kunnen gaan.”

Uiteindelijk koos Ajax er dus voor om Steijn aan te stellen, zonder succes. Heitinga maakte zelf de overstap naar West Ham United, waar hij als assistent van David Moyes aan de slag ging. Afgelopen zomer werd hij weer weggekaapt uit Londen, toen Arne Slot hem als onderdeel van zijn technische staf meenam naar Liverpool. “Echt een goede trainer, hij zit niet voor niks bij Liverpool”, besluit Bergwijn.

