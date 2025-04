Valentijn Driessen komt met uiterst cynische reactie op Steven Bergwijn

Valentijn Driessen heeft bij Vandaag Inside nogal cynisch gereageerd op het interview van . De chef voetbal van De Telegraaf is van mening dat de vleugelaanvaller niet echt een aanvoerder was en stelt dat hij het aanvoerderschap bij Ajax had moeten weigeren.

Bergwijn sprak zich in gesprek met CONVO Talkshow openhartig uit over het aanvoerderschap bij Ajax. De 27-jarige buitenspeler gaf toe dat hij het er moeilijk mee had, nadat hij eerder door toenmalig trainer Maurice Steijn gevraagd werd om aanvoerder te worden. "Ik wil mezelf kunnen zijn, maar je gaat geen 'nee' zeggen. Niemand anders wilde aanvoerder zijn of kon je die band geven. Ik had nog een connectie met de jongens van Amsterdam, dat was ook de reden. Ik nam hem uiteindelijk gewoon en dan komt alles wel echt op jou aan. Voor mij was het ook wel moeilijk", aldus Bergwijn.

LEES OOK: Bergwijn blaast vete met Koeman nieuw leven in

Artikel gaat verder onder video

Na slechts een jaar als aanvoerder trok Bergwijn afgelopen zomer de deur bij Ajax achter zich dicht om te vertrekken naar het Saudische Al-Ittihad. Wilfred Genee stelt bij Vandaag Inside dat de huidige koploper van de Eredivisie Bergwijn niet echt heeft gemist afgelopen seizoen. "Iedereen had het erover, dat Bergwijn een goede voetballer is. Dat was best wel lekker voor Ajax toch, dat hij er niet meer bij was?”

“Het scheelde ook wat muntjes hè, want hij verdiende nogal wat. En ze kregen nog wat voor hem. Dus ik denk dat ze heel blij zijn”, aldus Driessen, waarna Genee zegt dat Ajax met Bergwijn wel zijn aanvoerder liet gaan. “Was dat nou echt een aanvoerder?”, reageert Driessen. “Hij komt gewoon niet uit zijn woorden terwijl hij aanvoerder is.”

LEES OOK: Bijval voor Bergwijn: 'Waarom wordt er nu niet gezegd dat hij het zo fantastisch doet?'

Driessen kritisch na Bergwijn-interview

Vervolgens wordt het stuk uit het interview getoond waarin Bergwijn praat over het aanvoerderschap bij Ajax. “Het is wel iemand die voor de troepen gaat staan”, is Driessen cynisch. “Die dan even zegt hoe het moet en spelers op hun nummer zet. Hij zegt ook: ik zeg altijd de waarheid enzo. Dan had hij tegen Steijn moeten zeggen: joh, je moet geen aanvoerder maken. Ik ben geen aanvoerder.”

Albert Verlinde vraagt zich vervolgens af waarom Ajax Bergwijn heeft gevraagd als aanvoerder en wat zijn kwaliteit zou zijn geweest. “Het enige is dat hij met die donkere jongens heel goed kon en met de spelers uit de eigen jeugd”, gaat Driessen daarop in. “Zoals Brobbey en Hato, die hadden wel wat met hem.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Mohammed Nouri emotioneel: 'Ik heb Abdelhak nooit zo blij gezien, ongelooflijk' 🔗

👉 Di Marzio: Farioli heeft één grote droom bij Ajax 🔗

👉 Brian Laudrup voorspelt spectaculaire Ajax-transfer 🔗

👉 Familie Huntelaar ‘ontplofte’ tijdens gesprek met Feyenoord 🔗

👉 Ex-sterspeler van Ajax haast onherkenbaar geworden: 'Niet normaal!' 🔗