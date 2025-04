Valentijn Driessen sneert naar Chris Woerts: 'Hij praatte gisteren onzin!'

Valentijn Driessen is het totaal niet eens met Chris Woerts als het gaat om de bekerzege van Go Ahead Eagles, zo blijkt dinsdagavond in Vandaag Inside. Woerts stelde een dag eerder dat de Deventenaren volgend seizoen 'een blamage' in de Europa League zouden worden, maar Driessen ziet juist een groot voordeel.

Door in de bekerfinale af te rekenen met AZ mag Go Ahead zich opmaken voor een fraai Europees avontuur. Met een rechtstreeks ticket voor de competitiefase van de Europa League verzekert de club zich van minimaal acht wedstrijden in het tweede Europese clubtoernooi. Woerts vindt dat 'jammer', zo zei hij maandag in Vandaag Inside: "Ze hebben natuurlijk niets in Europa te zoeken. Een blamage. Die pakken geen punt voor de coëfficiëntenranglijst, joh", sprak de sportmarketeer, die vervolgens door de heren aan tafel op zijn eigen 'totale misrekening' werd gewezen.

Driessen voorspelt vertrek succestrainer

In de uitzending van dinsdag gaat Driessen in op het succes van Go Ahead Eagles. De Telegraaf-journalist verwacht dat trainer Paul Simonis deze zomer gaat vertrekken: "Die gaat weg. Natuurlijk, dit gaat hij nooit meer evenaren. Hij gaat de beker niet winnen, hij wordt geen kampioen... Ze krijgen dadelijk een paar Europese wedstrijden, dan gaan ze heel veel punten verspelen in Nederland. En in Europa gaan ze waarschijnlijk niks winnen." Presentator Wilfred Genee stipt aan dat Woerts een dag eerder hetzelfde voorspelde, maar Driessen neemt gelijk stelling: "Chris praatte ook wel onzin gisteren."

Driessen voorziet namelijk dat Nederland de punten die misgelopen worden in de Europa League, dubbel en dwars goed kan gaan maken in de Conference League. Dit seizoen vlogen diezelfde Eagles er als winnaar van de play-offs al in de voorrondes van dat toernooi uit, maar volgend jaar liggen er volgens Driessen volop kansen. "Nu gaat AZ of Twente naar de Conference League, daar zijn die punten net zoveel waard. Die gaan heel ver komen in dat toernooi, daar spelen allemaal B-teams.

