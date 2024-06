Onvoorbereide Van Basten weet niets over Oranje en noemt Leonne Stentler bij verkeerde voornaam: 'Haal hem van de tv'

Marco van Basten is zaterdagavond als EK-analist aanwezig in de studio van de NOS, maar heeft zich niet goed ingelezen in de staat van het Nederlands elftal. De voormalig topvoetballer kon geen mening geven over zijn gewenste opstelling van Oranje. Ook noemde hij Leonne Stentler ‘Dionne’.

In de uitzending werd de rechtsbuitenpositie besproken. Vermoed wordt dat Ronald Koeman vasthoudt aan Xavi Simons, waardoor Jeremie Frimpong op de bank zou moeten plaatsnemen. Leonne Stentler zou die keuze begrijpen en wees erop dat Nederland tegen Polen veel op de vijandelijke helft zal spelen. Van Basten sloot zich aan bij zijn collega-analist.

“Ik verwacht dat Polen niet heel hoog Nederland zal afjagen, dus het spel zal veel meer op de helft van Polen plaatsvinden. Dan heb je denk ik meer aan Xavi als rechtsbuiten dan Frimpong”, zei Stentler. “Ik zie heus wel hoe goed Frimpong het heeft gedaan, maar met dit spel vind ik het logisch om voor Xavi te kiezen met Dumfries erachter.”

Daarna vroeg presentator Sjoerd van Ramshorst om de mening van Van Basten. “Ik moet zeggen dat ik me er niet heel erg op voorbereid heb.” De verbaasde presentator vroeg: “Op het Nederlands elftal niet?” “Nee”, antwoordde Van Basten. “Ik vind wel dat ze de afgelopen twee wedstrijden prima hebben gespeeld, dus dat is op zich goed. Dat geeft plezier. Voor de rest denk ik dat ik me bij Dionne (Leonne, red.) aansluit.”

