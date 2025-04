Vandaag Inside-tafel maakt Toine van Peperstraten volkomen belachelijk

Toine van Peperstraten is dinsdagavond volkomen belachelijk gemaakt in de uitzending van Vandaag Inside. De ESPN-verslaggever versprak zich dinsdagochtend bij Goedemorgen Nederland, toen hij sprak over de bekerwinst van Go Ahead Eagles.

De Deventenaren zorgden maandagavond voor een grote verrassing door af te rekenen met AZ in de bekerfinale. Na 120 minuten stond er een 1-1 stand op het scorebord, waarna penalty's voor de beslissing moesten zorgen. Go Ahead Eagles was vanaf elf meter te sterk voor de Alkmaarders, waardoor de Overijsselse club de KNVB Beker won én een ticket voor de competitiefase van de Europa League bemachtigde.

Van Peperstraten was maandagochtend te gast bij Goedemorgen Nederland om te praten over het succes van Deventenaren. De ESPN-verslaggever wilde uitleggen dat de bekerwinst kansen biedt voor de club, maar kwam daarbij niet heel lekker uit zijn woorden. "Ze kunnen het stadion gaan aanpakken, die kunnen spelers betere contracteren gaan geven. In een keer is dit een stap die je misschien wel maakt naar een structurele stop, club in de soptub", zei de presentator, die natuurlijk overduidelijk subtop bedoelt.

Genee is het moment niet ontgaan en haalt aan dat Van Peperstraten "Het was vroeg voor Toine. Hij zat op die bank met Welmoed. Het was vroeg en je merkte ook aan Toine dat het vroeg was", zegt de presentator, waarna de beelden van de uitzending van Goedemorgen Nederland worden ingestart.

Van der Gijp oneens met Van Peperstraten

Van der Gijp kan zich overigens niet vinden in de uitspraken van Van Peperstraten. "Wat hij zegt kan helemaal niet. Zij kunnen helemaal niet de salarissen aanpassen", begint hij zijn relaas, waarna Genee hem onderbreekt. "Heb jij dat verstaan dan?", vraagt hij. "Hij begon goed, hij eindigt alleen slecht", reageert Van der Gijp, waarna de hele tafel begint te lachen.

Vervolgens worden de beelden weer ingestart. "Een club in de sobtup", haalt Genee aan. "Jij zegt dat het helemaal niet kan wat hij zegt", vervolgt Genee, waarna Van der Gijp antwoordt. "Natuurlijk kan dat niet. Overmars heeft bij Ajax de hele begroting ingericht op de Champions League. Als je het dan een keer misloopt dan heb je een probleem. Dat gaan zij niet doen. Natuurlijk niet. Het zou toch normaal zijn als Go Ahead volgend jaar weer in de middenmoot eindigt."

