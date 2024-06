Oranje-international zeer zelfkritisch na EK-overwinning op Polen: ‘Ik haalde niet mijn normale niveau’

was na afloop van de met 1-2 gewonnen EK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Polen uiterst kritisch op zichzelf. De middenvelder van PSV vond dat hij niet zijn gebruikelijke niveau haalde en werd door bondscoach na 62 minuten gewisseld.

“We begonnen goed en creëerden kansen”, begint Veerman in gesprek met de NOS over de wedstrijd van Oranje. “Alleen uit de corner krijg je hem dan tegen en dat is wel zuur. Gelukkig maakte Cody snel de 1-1.”

Over zijn eigen spel was Veerman, die voor zijn gevoel niet lekker in de wedstrijd zat, allerminst tevreden. “Ik weet niet wat het is... Ik was slordig in mijn passing", aldus Veerman, die zocht naar de juiste woorden. "Ik weet niet wat het was. Zenuwen? Daar heb ik normaal gesproken niet zo'n last van.”

In dienst van PSV kende Veerman een uitstekend seizoen, maar daar was zondagmiddag in het Nederland elftal weinig van te merken. “In de eerste helft haalde ik gewoon niet het niveau dat ik normaal haal. Ook ballen die ik over de laatste lijn wilde spelen. Die kwamen net niet aan. Dat was gewoon niet goed van mijn kant”, vervolgt Veerman, die het na rust beter vond gaan. “Maar goed, we hebben in de eerste helft veel kansen gecreëerd. Dus, als team was het wel goed."

Volgens Veerman kwam Oranje goed uit de kleedkamer. ““Het eerste kwartier na rust gingen we volle bak op de aanval en creëerden we kansen. We wilden gewoon heel erg graag winnen hier en ik denk dat je dat ook wel gezien hebt vandaag.”

Een laat doelpunt van Wout Weghorst zorgde ervoor dat Oranje er alsnog met de volle buit vandoor ging. Veerman zelf zag het vanuit de dug-out gebeuren. “Natuurlijk waren we heel blij op de bank. Je ziet ook aan zijn kop als hij erin komt dat hij gebrand is. Daley (Blind, red.) zei al: Wout gaat hem nog maken ook. Heel mooi dat het uitkomt. Hij scoort bijna altijd als-ie invalt."

