Naam van Johan Derksen valt in buitenlandse media na overwinning Nederland

In de buitenlandse media klinken positieve woorden over het Nederlands elftal na de overwinning op Polen. De buitenlandse kranten lichten met name de rol van matchwinner Wout Weghorst uit, maar ook Cody Gakpo ontvangt complimenten.

"WOUT OF THIS WORLD", kopt The Sun, een woordspeling met het begrip ‘out of this world’, ofwel buitenaards. "Manchester United-flop Wout Weghorst voorkwam een afgang voor Nederland, met een impact waar hij alleen van had kunnen dromen. Bij Manchester United wist hij niet te scoren in zeventien Premier League-wedstrijden. Hij werd eerder uitgelachen dan dat hij het antwoord was op de problemen in de voorhoede. Maar toen Nathan Aké de bal in het strafschopgebied afleverde, reageerde hij sneller dan de Poolse verdediging. Weghorst was instinctief en dodelijk."

"Hollands geile party", schrijft BILD. Ofwel: "Het geweldige feest van Nederland." Dat begon al ruim voor de wedstrijd, zag de Duitse krant. "Eerst feest in de stad, daarna in het stadion." Als speler van TSG Hoffenheim krijgt Weghorst uiteraard extra aandacht. "De joker van Hoffenheim redde de punten met zijn eerste balcontact. Het Oranje-feest was gered.”

In België schrijft Het Laatste Nieuws dat Weghorst in Nederland vooral een ‘vreemde gozer’ werd gevonden. Zo wordt een uitspraak van Johan Derksen aangehaald: de analist van Vandaag Inside zei ooit misselijk te worden van dat ‘melodramatische gedoe’. "Hij doet net alsof zijn hele familie bij een vliegtuigramp om het leven is gekomen. Maar: zijn ploeg heeft verloren. En het is ook camerabewust, hoor", zei Derksen.

Het Laatste Nieuws schrijft zelf: “Dat overdreven gedoe altijd, hé. Dat willen sterven voor zijn land. Als een Italiaan het volkslied meezingen, met de hand op het hart. Een soort Latijns-Amerikaans passie uitstralen. Het calvinistische Nederland is daar allemaal niet zo van", klinkt het. De krant neemt het echter voor hem op. "Weghorst geeft altijd alles. Pure drive. Een onvermoeibare krijger die voortdurend zijn eigen grenzen opzoekt en zal blijven verleggen. Zo’n type dat elke trainer graag in zijn groep heeft.”

In Frankrijk werd de wedstrijd met buitengewone interesse gevolgd, omdat Nederland en Polen in dezelfde groep zitten als les Bleus. In l'Équipe wordt de rol van Cody Gakpo uitgelicht. "De Nederlandse WK-topscorer van 2022 laat opnieuw blijken dat hij tot zijn recht komt op grote toernooien. Hij had maar kort nodig om gevaarlijk te worden en maakte de 1-1 met een van richting veranderd schot. Ook in de tweede helft was hij gevaarlijk. De oud-speler van PSV hervindt zijn zelfvertrouwen na een wisselvallig seizoen bij Liverpool."

