Pep Guardiola vertelt nu al wat hij gaat doen in 2027

Pep Guardiola lijkt erop te hinten dat hij na zijn periode als trainer bij Manchester City stopt als trainer. Of het om een definitief pensioen gaat wil de Spaanse oefenmeester niet zeggen, maar hij wil meer tijd voor zichzelf en zijn familie.

De succesvolle Guardiola begon zijn trainerscarrière in 2008 bij FC Barcelona, waar hij vier seizoenen actief was. Na een sabbatical van een jaar tekende de Spanjaard in de zomer van 2013 bij Bayern München, waar hij drie jaar trainer was om vervolgens de overstap te maken naar Manchester City. In Engeland heeft de inmiddels 54-jarige Guardiola de prijzen aaneengeregen. Hij werd zesmaal kampioen van de Premier League, won viermaal de Engelse League Cup, tweemaal de FA Cup en pakte in het seizoen 2022-2023 de Champions League met The Citizens. Afgelopen seizoen legde City ook nog beslag op de FIFA Club World Cup en de UEFA Supercup.

Eind vorig jaar tekende Guardiola een nieuwe verbintenis bij Manchester City, waarmee hij tot de zomer van 2027 vastligt. Als dat contract ten einde is, dan is hij liefst elf jaar werkzaam geweest als oefenmeester van de Engelse topclub. "Ik wil dat ze me herinneren zoals ze willen", aldus Guardiola tegenover ESPN. "Na mijn contract bij City stop ik ermee. Daar ben ik zeker van. Ik weet niet of ik met pensioen ga, maar ik neem wel een pauze."

Hoe hijzelf herinnerd wil worden? Dat weet Guardiola niet. "We willen allemaal winnen zodat we memorabel zijn, maar ik denk dat de fans van Barcelona, Bayern München en Manchester City genoten van mijn teams. Ik denk niet dat we ooit zouden moeten leven met de gedachte of we herinnerd zullen worden of niet."

Guardiola won in totaal negentien prijzen met Manchester City en is ervan overtuigd dat er bij The Citizens een leven na hem is. "Als we sterven, huilen onze families twee of drie dagen en dan worden we vergeten. In de carrières van coaches hebben we goede en slechte, het belangrijkste is dat de goede langer herinnerd zullen worden. Ik weet niet wat er in de toekomst zal gebeuren, dat maakt nu niet uit", is hij duidelijk.

